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О возможных причинах неудовлетворительной работы системы отопления
Наш читатель, профессор, МГСУ, Б. А. Крупнов с большим вниманием ознакомился с материалами слушаний в Общественной палате РФ на тему «Защита потребителей от некачественных и небезопасных отопительных приборов» в связи с многочисленными жалобами граждан...
Научные статьи
Экономия тепловой энергии при прерывистом отоплении
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