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Plumbing. Heating. Conditioning. Energy Efficiency.
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The world's first passive house: 25 years later →
Features of the use of heat accumulators for autonomous heating systems of low power →
How “black gold” influenced the evolution of mechanical engineering and valves→
Российская ветроэнергетика:
научно-конструкторские школы, этапы развития, перспективы →

Новости рынка

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Спорт и экология: почему Олимпийские игры в Пекине-2022 называют углеродно нейтральными
Олимпийские игры в Пекине 2022...
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Солнечная генерация стала локомотивом возобновляемой энергетики в ЕС
Солнечная генерация стала локомотивом возобновляемой энергетики в ЕС
Прирост выработки на солнечных панелях составил 10% (до 159 ТВт*Ч)...
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Новые тепловые насосы Systemair
Новые тепловые насосы Systemair
Новые устройства относятся к класу агрегатированных кондиционеров с водяным охлаждением конденсатора...
4 February 2022
Физики создали оптическую квантовую батарею на сверхпоглощении
Физики создали оптическую квантовую батарею на сверхпоглощении
Группа исследователей из Австралии, Великобритании и Италии ...
4 February 2022
Все модели Rolls-Royce станут электрическими к 2030 году
Все модели Rolls-Royce станут электрическими к 2030 году
Новые электромобили Rolls-Royce Spectre поступят в серийные продажи в 2023 году...
4 February 2022
Отчет Schneider Electric и CNBC: компании сокращают выбросы
Отчет Schneider Electric и CNBC: компании сокращают выбросы
В отчете представлены успешные примеры из практики компаний...
4 February 2022
Что делать производителям после изменений в сфере BIM?
Что делать производителям после изменений в сфере BIM?
Михаил Косарев, Центр компетенции по технологиям информационного моделирования (ТИМ) АО «ДОМ.РФ», в ходе BIM & BEM 2022...
3 February 2022
Во Франции автомобильная реклама должна будет отговаривать от покупки машины
Новые правила — шаг к переходу на экологичный транспорт...
3 February 2022
В Китае появился жилой дом с вертикальным лесом
В Китае появился жилой дом с вертикальным лесом
В китайском Хуангане построили комплекс многоэтажных зданий, способных выделять кислород...
3 February 2022
Unigreen Energy до конца года реализует первый проект ветроэнергетики
Unigreen Energy построит в Казахстане ветропарк мощностью 48 МВт...
3 February 2022
Девиз «Качество – дело каждого!»
Девиз «Качество – дело каждого!»
«Теплодар» признана победителем Федерального этапа конкурса...
3 February 2022
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Расширение возможностей Hexact
Расширение возможностей Hexact
Линейку теплообменных аппаратов Danfoss в 2021 году пополнили теплообменники серии MPHE...
2 February 2022
Напольный робот для автоматической зарядки электромобилей от Volterio и CES
Массовое производство робота запланировано на 2024 год в Германии...
2 February 2022
Мир должен утроить, а потом удвоить вложения в энергопереход
Мир должен утроить, а потом удвоить вложения в энергопереход
В прошлом году глобальные инвестиции во все низкоуглеродные...
2 February 2022
Как красноярские ученые хотят спасти пресные воды от засоления
Как красноярские ученые хотят спасти пресные воды от засоления
Международная группа ученых предложила новую программу исследований...
2 February 2022
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